22 февраля 2026 в 07:37

В ФРГ оценили готовность страны к отказу от газа из России

Политик Нимайер: немецкие власти никак не подготовились к отказу от газа из РФ

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
Германия оказалась в критической энергетической ловушке из-за непродуманного решения отказаться от поставок газа из России, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Так он прокомментировал стремительное опустошение газовых хранилищ и отсутствие реальной альтернативы российскому топливу, пишет РИА Новости.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к середине февраля запасы газа в ФРГ рухнули до 22,99% — это крайне низкий показатель для крупнейшей экономики Европы. Нимайер подчеркнул, что имеющихся четырех терминалов для приема СПГ катастрофически недостаточно, а попытки договориться с Катаром упираются в жесткие разногласия по условиям контрактов.

Из США мы получаем только небольшой объем, но у нас в любом случае всего четыре терминала для сжиженного природного газа. Даже если бы приходило достаточно, все равно была бы очередь газовозов из-за нехватки терминалов. Власти ни к чему не подготовились, — сказал Нимайер.

Политик напомнил, что план REPowerEU предусматривал отказ от российского трубопроводного газа лишь к 2027-2028 годам. Однако Берлин форсировал процесс, не создав необходимой инфраструктуры.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что внешнеполитический курс правительства ФРГ давно оторван от реальности. По ее словам, стране, как и всей Европе, необходим диалог с Москвой.

ФРГ
газ
подготовка
отказы
