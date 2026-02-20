Озвучена стоимость подготовки золотого призера Олимпиады от Казахстана

Подготовка олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова обошлась Казахстану в сумму, превышающую $530 тыс. (40,6 млн рублей) в 2025 году, сообщается на сайте Министерства туризма и спорта республики. В затраты вошли гонорары личного тренера, консультанта, главного тренера, психолога, хореографов и массажиста, а также $128 тыс. (9,8 млн рублей) на 19 учебно-тренировочных сборов и пять международных стартов.

Воспитанник фигуриста Алексея Урманова завоевал золото в мужском одиночном катании в ночь на 14 февраля, прервав 32-летнюю безмедальную серию Казахстана на зимних Олимпийских играх. Это первая высшая награда для страны за более чем три десятилетия.

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх в Италии золотую медаль в женском одиночном катании завоевала 20-летняя американка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла по сумме двух выступлений. Серебро досталось японской фигуристке Каори Сакамото с результатом 224,90 балла, а бронзу взяла еще одна представительница Японии Ами Накаи, завершившая турнир с 219,16 балла.