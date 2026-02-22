Российские подразделения вынуждают ВСУ оставлять позиции в приграничье Сумской области, боец ВС России в одиночку взял в плен восьмерых солдат противника в ДНР. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Украинские военные под Харьковкой спешно бросают позиции

Армия России продолжает расширять зону контроля в приграничье Сумской области, вынуждая подразделения ВСУ спешно оставлять занимаемые рубежи, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. После взятия под контроль населенного пункта Харьковка российские штурмовики перенесли активность на соседние районы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как уточнил военный эксперт, сейчас основные усилия ВС РФ сосредоточены на ударах по позициям противника в районах Кучеровки и Студенка. Это привело к тому, что украинские подразделения не выдерживают натиска и отходят на заранее подготовленные, но более удаленные позиции.

ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления ВС РФ

Российские войска активизировали подготовку к наступлению на город Орехов в Запорожской области, создавая плацдармы на северо-восточном направлении, сообщил Марочко. Он отметил, что украинское командование осознает угрозу и предпринимает отчаянные попытки стабилизировать линию фронта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Однако, несмотря на усилия ВСУ купировать угрозы, российские бойцы методично готовят условия для дальнейшего продвижения. Украинские силы все больше погружаются в панические настроения, резюмировал эксперт.

ВС Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец ВС РФ в одиночку пленил восьмерых украинцев со свинофермы

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку захватил группу из восьми украинцев, рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко. По его словам, солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев. В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

Подразделение Вооруженных сил Украины укрывалось на свиноферме под Красноармейском, когда начался артиллерийский обстрел. После гибели одного сослуживца и ранения нескольких человек над позицией появился российский дрон с предложением сдаться. Позже к украинским военным пришла посылка с обедом, а затем их обнаружил еще один беспилотник.

Мужчина и ребенок попали в больницу после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей, включая маленького ребенка, сообщили в оперативном штабе региона.

Мужчина и трехлетняя девочка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, после чего принято решение перевести их в медицинские учреждения Белгорода для дальнейшего лечения.

Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса

Подготовка к решающим сражениям за полный контроль над территорией Донбасса уже началась, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Капитан первого ранга запаса отметил, что освобождение населенного пункта Карповка в ДНР стало очередным шагом в продвижении российских войск.

По оценке эксперта, впереди освобождение еще десятков или даже сотен малых населенных пунктов по мере развития наступления. Он подчеркнул, что текущая ситуация на фронте характеризуется планомерным давлением на позиции противника.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ

Вооруженные силы России массово находят в подвалах тела замерзших украинских наемников, сообщил глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, в рядах ВСУ наблюдается дефицит людей.

Также российские военные рассказали, что на фоне повышенной активности украинских БПЛА ходят в разведку вдвоем. Один боец наблюдает за обстановкой на земле, другой — в небе.

