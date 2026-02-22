Число задержавшихся поездов из Москвы выросло до 10

Число задержанных поездов из-за поломки грузового состава на перегоне Ростов — Берендеево возросло до десяти, рассказали в пресс-службе Северной железной дороги. Инцидент парализовал движение составов, следующих из Москвы в северном и восточном направлениях, при этом максимальное время задержки уже превысило четыре часа.

Пассажиры некоторых рейсов сообщали MK.RU о временных отключениях освещения, однако в пресс-службе СЖД заверили, что в вагонах поддерживается необходимый температурный режим, а застрявших в пути людей обеспечивают горячим питанием.

Среди наиболее пострадавших рейсов оказались поезда, следующие в Читу, Кострому, Вологду и Ярославль. Для сокращения времени опозданий принимаются оперативные меры, а Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту массовой остановки пассажирских составов.

Ранее стало известно, что сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области. Движение составов приостановлено, из-за аварии на путях возможны задержки в движении пассажирских поездов. При этом обошлось без пострадавших.



