22 февраля 2026 в 07:39

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 февраля: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь на 22 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 86 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Саратовской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Смоленской области, девять БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Московского региона, — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

