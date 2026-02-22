Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 08:58

Карл III решил выдать принца Эндрю полиции

The Observer: Букингемский дворец передал полиции переписку принца Эндрю

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Король Великобритании Карл III дал полиции полный доступ к архивам Букингемского дворца, касающимся деятельности принца Эндрю, сообщает The Observer со ссылкой на источник в королевской семье. Решение охватывает электронную переписку, внутренние документы и правительственные файлы, созданные в период работы герцога Йоркского на посту торгового представителя Великобритании.

Монарх пошел на беспрецедентный шаг на фоне продолжающегося скандала вокруг связей принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Официальная позиция дворца теперь заключается в абсолютной прозрачности и содействии правоохранительным органам.

Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца, — заявил изданию инсайдер.

Юридические эксперты отмечают, что теперь у полиции появились значительно более широкие возможности для расследования. Старший адвокат по уголовным делам Маркус Джонстон пояснил, что если в процессе изучения архивов вскроются факты иных правонарушений, следствие не станет их игнорировать. Таким образом, принц Эндрю, который ранее уже был фактически отстранен от королевских обязанностей и лишен титулов, может столкнуться с новыми обвинениями в рамках уголовного разбирательства.

Ранее сообщалось о задержании принца Эндрю. Визит правоохранителей к нему совпал с днем рождения члена королевской семьи, которому в этом году исполняется 66 лет. Позже появилась информация, что брат короля Карла III вышел на свободу после 12 часов задержания.

Великобритания
Джеффри Эпштейн
Принц Эндрю
Карл III
