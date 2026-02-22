Зимняя Олимпиада — 2026
Названа неожиданная сумма долга у большинства банкротов

У большинства банкротов в России сумма долга не превысила 500 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство российских граждан, прошедших через процедуру банкротства, имели долги меньше 500 тыс. рублей, передает РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй. Такая сумма задолженности была у 182 тыс. из 477 тыс. человек, попавших в выборку.

Согласно материалам, еще 115,5 тыс. человек задолжали кредиторам от 500 тысяч до 1 млн рублей. Почти столько же — 120 тысяч банкротов — имели долги в диапазоне от 1 до 2,5 млн рублей. Тех, чьи обязательства превысили 2,5 млн, оказалось заметно меньше. От 2,5 до 5 млн рублей задолжали 39,3 тысячи человек, а свыше 5 млн — всего около 20 тысяч россиян.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко сообщал, что судебные приставы с декабря 2024 года закрыли свыше 107 тыс. исполнительных производств в отношении участников спецоперации на Украине. На заседании коллегии ФССП, где подводили итоги работы ведомства за 2025 год, он отметил, что еще свыше 7 тыс. дел закрыто в отношении их супругов.

До этого эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь заявлял, что возможное нововведение, при котором долги за ЖКУ будут списывать через цифровые платформы, может упростить процесс. Он подчеркнул, что сейчас уведомления отправляются через почтовый ящик, а суд может идти несколько месяцев.

