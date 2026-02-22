Названа неожиданная сумма долга у большинства банкротов У большинства банкротов в России сумма долга не превысила 500 тысяч рублей

Большинство российских граждан, прошедших через процедуру банкротства, имели долги меньше 500 тыс. рублей, передает РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй. Такая сумма задолженности была у 182 тыс. из 477 тыс. человек, попавших в выборку.

Согласно материалам, еще 115,5 тыс. человек задолжали кредиторам от 500 тысяч до 1 млн рублей. Почти столько же — 120 тысяч банкротов — имели долги в диапазоне от 1 до 2,5 млн рублей. Тех, чьи обязательства превысили 2,5 млн, оказалось заметно меньше. От 2,5 до 5 млн рублей задолжали 39,3 тысячи человек, а свыше 5 млн — всего около 20 тысяч россиян.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко сообщал, что судебные приставы с декабря 2024 года закрыли свыше 107 тыс. исполнительных производств в отношении участников спецоперации на Украине. На заседании коллегии ФССП, где подводили итоги работы ведомства за 2025 год, он отметил, что еще свыше 7 тыс. дел закрыто в отношении их супругов.

До этого эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь заявлял, что возможное нововведение, при котором долги за ЖКУ будут списывать через цифровые платформы, может упростить процесс. Он подчеркнул, что сейчас уведомления отправляются через почтовый ящик, а суд может идти несколько месяцев.