Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:58

Эксперт по ЖКХ оценил идею изменить способ взыскания долгов

Эксперт по ЖКХ Бондарь: новый способ взыскания долгов упростит процесс

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможное нововведение, при котором долги за ЖКУ будут списывать через цифровые платформы, может упростить процесс, считает эксперт по ЖКХ общественный деятель Дмитрий Бондарь. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что сейчас уведомления отправляются через почтовый ящик, а суд может идти несколько месяцев.

Уведомления обычно отправляют в почтовые ящики, а суд может идти несколько месяцев. Для решения проблемы в некоторых регионах был запущен эксперимент. Его суть в том, чтобы разные цифровые системы, ГИС ЖКХ и ГАС «Правосудие», учились «разговаривать» друг с другом, — пояснил Бондарь.

По его словам, новый способ может автоматизировать подачу документов в суд в случае возникновения задолженностей. Эксперт обратил внимание, что процесс в такой ситуации перестанет растягиваться на месяцы.

У предлагаемой системы есть плюсы. В частности, процесс перестанет растягиваться на месяцы из-за бумажной волокиты, — он окажется намного быстрее и прозрачнее. Но очень важно, чтобы механизм обжалования был таким же простым и быстрым, как и сам механизм взыскания, — добавил Бондарь.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россиянам следует обратиться в управляющую компанию в случае, если необоснованно резко выросла плата за коммунальные услуги. Она обязана детально расписать, откуда взялась итоговая цифра, и при наличии ошибки скорректировать платеж.

ЖКХ
долги
Россия
цифровизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилась информация об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.