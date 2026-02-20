Эксперт по ЖКХ оценил идею изменить способ взыскания долгов

Возможное нововведение, при котором долги за ЖКУ будут списывать через цифровые платформы, может упростить процесс, считает эксперт по ЖКХ общественный деятель Дмитрий Бондарь. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что сейчас уведомления отправляются через почтовый ящик, а суд может идти несколько месяцев.

Уведомления обычно отправляют в почтовые ящики, а суд может идти несколько месяцев. Для решения проблемы в некоторых регионах был запущен эксперимент. Его суть в том, чтобы разные цифровые системы, ГИС ЖКХ и ГАС «Правосудие», учились «разговаривать» друг с другом, — пояснил Бондарь.

По его словам, новый способ может автоматизировать подачу документов в суд в случае возникновения задолженностей. Эксперт обратил внимание, что процесс в такой ситуации перестанет растягиваться на месяцы.

У предлагаемой системы есть плюсы. В частности, процесс перестанет растягиваться на месяцы из-за бумажной волокиты, — он окажется намного быстрее и прозрачнее. Но очень важно, чтобы механизм обжалования был таким же простым и быстрым, как и сам механизм взыскания, — добавил Бондарь.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россиянам следует обратиться в управляющую компанию в случае, если необоснованно резко выросла плата за коммунальные услуги. Она обязана детально расписать, откуда взялась итоговая цифра, и при наличии ошибки скорректировать платеж.