22 февраля 2026 в 05:00

Названа причина задержания и допроса принца Эндрю

WSJ: принца Эндрю задержали из-за утечки секретных правительственных документов

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Задержание брата короля Карла III, принца Эндрю, связано не с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а с утечкой секретных правительственных документов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление полиции. Правоохранители проверяют информацию о том, что, занимая пост торгового представителя Великобритании (2001–2011), Эндрю передавал Эпштейну конфиденциальные данные.

Как выяснило издание, брат монарха нередко смешивал дипломатию с личными интересами. Например, в конце 2010 года после командировки в Азию он отправил Эпштейну закрытые отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и китайские города, которые получил от правительственного помощника.

Ранее стало известно, что правоохранителям пришлось отключить IT-систему полиции графства Норфолк перед задержанием принца Эндрю. Беспрецедентные меры безопасности вводились в целях предотвращения утечки информации. Большинству сотрудников следственного центра полиции Эйлшема в день операции приказали не выходить на работу. Персонал получил указания за несколько дней до задержания.

