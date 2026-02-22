Названа причина задержания и допроса принца Эндрю

Задержание брата короля Карла III, принца Эндрю, связано не с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а с утечкой секретных правительственных документов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление полиции. Правоохранители проверяют информацию о том, что, занимая пост торгового представителя Великобритании (2001–2011), Эндрю передавал Эпштейну конфиденциальные данные.

Как выяснило издание, брат монарха нередко смешивал дипломатию с личными интересами. Например, в конце 2010 года после командировки в Азию он отправил Эпштейну закрытые отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и китайские города, которые получил от правительственного помощника.

Ранее стало известно, что правоохранителям пришлось отключить IT-систему полиции графства Норфолк перед задержанием принца Эндрю. Беспрецедентные меры безопасности вводились в целях предотвращения утечки информации. Большинству сотрудников следственного центра полиции Эйлшема в день операции приказали не выходить на работу. Персонал получил указания за несколько дней до задержания.