22 февраля 2026 в 09:45

Россияне стали меньше «кусочничать»

Россияне стали реже перекусывать из-за желания похудеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За последние пять лет среднестатистический россиянин стал есть меньше: с четырех приемов пищи в день количество сократилось до 3,6, передает РИА Новости. Изменения в особенности коснулось перекусов. Это связано с повышенным вниманием к здоровью и стремлением сбросить вес.

За пять лет общее количество приемов пищи в день сократилось с четырех до 3,6. Изменение затронуло в первую очередь перекусы: доля тех, кто ест пять раз в день и более, снизилась с 42% до 29%, — говорится в материале.

Опрос был проведен в 2025 году, в нем участвовали около 14 тыс. человек. Они вели дневники питания как в будние, так и в выходные дни. В результате анализа было рассмотрено 47 тыс. случаев приема пищи. Предыдущее исследование на эту тему проводилось в 2019 году.

Исследование показало, что около 40% жителей России соблюдают определенные ограничения. Наиболее часто они сокращают потребление алкоголя (69%), газированных напитков (67%) и сладких продуктов (55%). Стремление к снижению веса также стало значимым стимулом — число людей, желающих похудеть, увеличилось до 37%. Среди женщин этот показатель составляет 39%.

Ранее сообщалось, что интервальное голодание не показало себя более эффективным методом похудения по сравнению с обычными рекомендациями по питанию. Исследование, охватившее данные 22 клинических испытаний, продемонстрировало, что интервальные схемы питания не помогают сбросить вес лучше, чем уменьшение калорий или здоровый образ жизни.

