17 марта 2026 в 14:30

Салат-«пилинг» для кишечника. Три ингредиента, а эффект лучше «Щетки» — едим и худеем

Фото: D-NEWS.ru
Беру морскую капусту, сырую свеклу и клюкву — и готовлю яркий полезный салат прямо в миске. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для разгрузочных дней или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: упругая, слегка солоноватая морская капуста в компании сладковатой свеклы и кислых ягод клюквы, заправленная лимонным соком. Салат такой свежий и яркий, что съедается тоннами, а худеющие просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов морской капусты, 300 граммов сырой свеклы, 2 чайные ложки лимонного сока, горсть клюквы. Свеклу нашинкуйте тонкой соломкой или натрите на терке для моркови по-корейски.

Морскую капусту отожмите от лишней жидкости. Смешайте свеклу и морскую капусту в салатнике, заправьте лимонным соком. Сверху посыпьте клюквой. Уберите в холодильник на 15 минут для пропитки.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
