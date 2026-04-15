Росавиация продлила заморозку продажи билетов в ОАЭ

Росавиация продлила рекомендацию российским авиакомпаниям приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них до последующего уведомления. Ограничение продолжает действовать на неопределенный срок.

На прошлой неделе советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о намерениях правительства пересмотреть международные и региональные отношения с партнерами из Ирана. По его словам, руководство страны хочет выяснить, «на кого можно положиться».

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.