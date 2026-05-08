08 мая 2026 в 11:07

Отец и мачеха в Кузбассе били девочку кипятильником и ковшом

Отец и мачеха получили сроки за издевательства над девочкой в Кузбассе

Отца и мачеху девочки из Кузбасса приговорили к срокам в колонии общего режима по делу об истязании ребенка, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, мужчина систематически избивал малолетнюю дочь кожаным ремнем с пряжкой и кипятильником со шнуром. Кроме того, он наносил ребенку удары по голове и лицу, в результате одного из которых девочка упала со стула.

По данным следствия, сожительница мужчины избивала ребенка ремнем от сумки и шнуром от зарядного устройства, таскала за волосы и бросала по комнате. В одном из эпизодов в бане женщина ударила девочку железным ковшом по носу.

Эксперты зафиксировали у потерпевшей множественные кровоподтеки, ссадины и горизонтальный рубец на носу. В пресс-центре судов отметили, что отец ребенка полностью признал вину, тогда как его сожительница признала ее частично, заявив, что наносила удары лишь несколько раз и не использовала предметы.

Суд признал подсудимого С. виновным, <...> назначив ему наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимую И. признали виновной <...> и назначили ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-центре.

Ранее в региональном управлении СКР сообщили, что ранее судимого жителя Вельска Архангельской области приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии строгого режима по делу об истязании сожительницы и ее малолетнего сына. Суд также взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

