Небо на Владикавказом временно закрыли Росавиация: в аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения

В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Там отметили, что решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Владикавказ (Беслан): введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации. Персонал в безопасности, а специалисты проверяют оборудование.

До этого стало известно, что аэропорты Геленджика и Краснодара временно перестали обслуживать авиарейсы. Отмечается, что ограничения начали действовать утром 8 мая, около 08:17 по московскому времени.

5 мая стало известно, что в московском аэропорту Домодедово задерживались 11 рейсов на прилет на фоне временных ограничений. При этом в пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что службы аэропорта работали штатно.