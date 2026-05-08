Сразу два аэропорта юга России взяли паузу в работе

Аэропорты Геленджика и Краснодара временно перестали обслуживать авиарейсы, заявили представители Росавиации в своем канале в мессенджере МАКС. Отмечается, что ограничения начали действовать утром 8 мая, около 08:17 по московскому времени.

Геленджик, Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сочинский аэропорт временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения вступили в силу около 05:55 мск. Кроме того, аэропорт Внуково на данный момент принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

До этого легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для мониторинга лесных пожаров.