Арабская страна сообщила об атаках со стороны Ирана Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате иранских ракет и БПЛА

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило о перехвате ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана. В заявлении ведомства уточняется, что в настоящий момент средства противовоздушной обороны ОАЭ продолжают отражать атаки.

В настоящее время эмиратские средства ПВО отражают атаки ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана, — сказано в сообщении.

В министерстве также подтвердили, что взрывы, которые слышали жители в разных районах страны, являются результатом штатной работы систем ПВО. Новая волна эскалации в зоне Персидского залива произошла вечером 7 мая. Поводом для нее стал обмен ударами между США и Ираном.

Ранее стало известно об атаке США на иранский порт. В заявлении командования Исламской Республики отмечалось, что «американская агрессорская, террористическая и бандитская армия» атаковала корабль, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива.

До этого сообщалось о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным журналистов, о громких звуках сообщали местные жители.