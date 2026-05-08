Стало известно, как мошенники обманывают переплативших за ЖКУ россиян Доцент Щербаченко: мошенники ловят жертву на обещания вернуть переплату за ЖКУ

Мошенники заманивают людей обещаниями вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, настоящие управляющие компании никогда не рассылают подобных сообщений.

Неутомимые сетевые мошенники придумали новый способ обманывать доверчивых людей. Злоумышленники маскируются под управляющие организации и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств, — высказался Щербаченко.

Он подчеркнул, что не следует переходить по ссылкам, которые кажутся подозрительными, даже если они выглядят правдоподобно. По словам доцента, мошенники часто обладают хорошими психологическими навыками и умело применяют методы социальной инженерии.

Компании и организации, берущие плату за услуги ЖКХ, не обзванивают и не рассылают сообщения о переплате и необходимости возврата денег. Если вам начислили «лишнего», эту сумму спишут в следующем платеже. Это касается всех видов коммунальных расчетов. В случае любого сомнения следует незамедлительно положить трубку и перезвонить самостоятельно в свою управляющую компанию, — резюмировал Щербаченко.

Ранее в Росреестре предупредили о новой схеме мошенников, которые рассылают дачникам фальшивые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают заплатить штраф со скидкой по подозрительной ссылке.