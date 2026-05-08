Переселенцы с Украины устроили патриотический флешмоб в Севастополе в преддверии 81-й годовщины Победы, сообщил РИА Новости глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина» Олег Бондаренко. Акция прошла на территории музейного комплекса «35-я береговая батарея», где участники развернули большой флаг России и скандировали «спасибо», «помним» и «с Днем Победы».

В преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб «В мае 45-го...» в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что канун Дня Победы ознаменовался распространением над несколькими украинскими регионами листовок с помощью беспилотников «Гербера». Агитационные материалы напоминали о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и появились на территориях Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей.

Кроме того, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что в период с 8 по 9 мая украинские войска могут предпринять диверсионные действия в приграничье и новые атаки на линии фронта. По его словам, не исключен и теракт во время московского парада на Красной площади, о возможности которого говорил президент Украины Владимир Зеленский.