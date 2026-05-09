По Арбату пронесли 81-метровую георгиевскую ленту

Сотни человек пронесли по Старому Арбату георгиевскую ленту длиной 81 метр, передает ТАСС. Флешмоб был организован всероссийским благотворительным фондом «Спорт начинается с детей».

Сегодня особенно важно создавать поводы для объединения людей. Такие акции напоминают, что когда мы вместе — мы сильнее. Флешмоб с 81-метровой георгиевской лентой стал символом сплоченности и поддержки, а главное — примером для детей, которым мы хотим показать ценность единства, взаимопомощи и общей ответственности, — заявил основатель фонда «Спорт начинается с детей» мастер спорта Антон Кабанов.

Акция прошла под песню «День Победы». Участники шествия растянули ленту вдоль улицы, поднимали и развевали ее, подпевали песне. В ходе мероприятия собравшиеся на несколько минут остановились, чтобы почтить память павших героев минутой молчания.

Ранее стало известно, что порядка 270 педагогов вместе исполнили песню «День Победы» на концерте в Пятигорске в Ставропольском крае. По словам организаторов, подобное творческое взаимодействие укрепляет профессиональное сообщество и напоминает о значимости воспитания патриотизма с помощью искусства и литературы.