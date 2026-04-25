Голодающие солдаты ВСУ устроили флешмоб

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 19:12

РИА Новости: скандал с голодающими солдатами ВСУ породил флешмоб

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Скандал с голодающими на позициях украинскими солдатами из 14-й бригады породил флешмоб — аналогичные фотографии начали присылать из других подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ сталкиваются с нехваткой продовольствия и медикаментов.

После скандала с 14-й бригадой ВСУ в украинских подразделениях начался настоящий флешмоб тиражирования фото голодающих солдат. В частности, националисты 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили свои фотографии с позиций восточнее Славянска, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, многие украинские военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи. Так, военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Лирик рассказал, что на Добропольском направлении российские военнослужащие ликвидировали новейший украинский беспилотный летательный аппарат «Марсианин-2». Командир боевой машины 61-й гвардейской бригады морской пехоты уточнил, что дрон был оснащен боевой нагрузкой и создавал серьезную угрозу для военной техники.

Европа
Украина
ВСУ
флешмобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.