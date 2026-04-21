Бейрут, Ливан: люди у убежища Красного Креста на стадионе спортивного комплекса «Камиль Шамун» в Южном Бейруте

Более миллиона человек в Ливане стали вынужденными переселенцами Красный Крест: в Ливане развернулся острый кризис с перемещениями

В Ливане развернулся один из самых острых кризисов с перемещениями, рассказал RTVI спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. Он отметил, что вынужденными переселенцами стали более миллиона человек.

Один из самых острых кризисов в плане перемещений жителей, который мы наблюдаем прямо сейчас, разворачивается в Ливане: там более миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Сняться с места был вынужден каждый пятый житель Ливана — они ищут укрытие на дорогах, в школах, на площадях, у моря, — рассказал Оссейран.

Спикер подчеркнул, что мирное население юга Ливана сталкивается с катастрофической гуманитарной ситуацией. По его словам, гражданское население испытывает нехватку продовольствия, воды и убежищ.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли точечные удары по нескольким районам на юге Ливана. В заявлении утверждается, что ответственность за нарушение недавно вступившего в силу режима прекращения огня лежит на «террористах», приблизившихся к позициям ЦАХАЛ.