21 апреля 2026 в 15:41

Более миллиона человек в Ливане стали вынужденными переселенцами

Красный Крест: в Ливане развернулся острый кризис с перемещениями

Бейрут, Ливан: люди у убежища Красного Креста на стадионе спортивного комплекса «Камиль Шамун» в Южном Бейруте Бейрут, Ливан: люди у убежища Красного Креста на стадионе спортивного комплекса «Камиль Шамун» в Южном Бейруте Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Ливане развернулся один из самых острых кризисов с перемещениями, рассказал RTVI спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. Он отметил, что вынужденными переселенцами стали более миллиона человек.

Один из самых острых кризисов в плане перемещений жителей, который мы наблюдаем прямо сейчас, разворачивается в Ливане: там более миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Сняться с места был вынужден каждый пятый житель Ливана — они ищут укрытие на дорогах, в школах, на площадях, у моря, — рассказал Оссейран.

Спикер подчеркнул, что мирное население юга Ливана сталкивается с катастрофической гуманитарной ситуацией. По его словам, гражданское население испытывает нехватку продовольствия, воды и убежищ.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли точечные удары по нескольким районам на юге Ливана. В заявлении утверждается, что ответственность за нарушение недавно вступившего в силу режима прекращения огня лежит на «террористах», приблизившихся к позициям ЦАХАЛ.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

