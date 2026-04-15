Салат «Счастливая женщина» — слоеный, нежный и исчезает со стола первым. Гости всегда просят рецепт

Салат «Счастливая женщина» я впервые приготовила на пробу — и честно, не ожидала такой реакции. Его съели быстрее всех блюд, а потом еще долго расспрашивали, что внутри. Он получается очень нежным, с легкой пикантностью и насыщенным вкусом за счет копченой курицы и грибов.

Ингредиенты: копченая курица — 300 г, шампиньоны — 400 г, репчатый лук — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., грецкие орехи — 30 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — по вкусу, соль и перец — по желанию.

Курицу нарезаю небольшими кубиками, смешиваю с измельченными орехами, чесноком и майонезом — это будет первый слой. Яйца разделяю на белки и желтки, белки натираю на крупной терке и выкладываю сверху, слегка промазываю майонезом.

Грибы мелко режу, лук измельчаю и обжариваю до готовности, даю остыть и выкладываю следующим слоем, снова добавляю немного майонеза. Сверху натираю желтки — получается аккуратная воздушная шапка. Убираю салат в холодильник на пару часов, чтобы пропитался, — и вкус становится еще ярче.

Получается тот самый салат, который выглядит просто, но всегда производит эффект.

