Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:46

Салат «Счастливая женщина» — слоеный, нежный и исчезает со стола первым. Гости всегда просят рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Счастливая женщина» я впервые приготовила на пробу — и честно, не ожидала такой реакции. Его съели быстрее всех блюд, а потом еще долго расспрашивали, что внутри. Он получается очень нежным, с легкой пикантностью и насыщенным вкусом за счет копченой курицы и грибов.

Ингредиенты: копченая курица — 300 г, шампиньоны — 400 г, репчатый лук — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., грецкие орехи — 30 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — по вкусу, соль и перец — по желанию.

Курицу нарезаю небольшими кубиками, смешиваю с измельченными орехами, чесноком и майонезом — это будет первый слой. Яйца разделяю на белки и желтки, белки натираю на крупной терке и выкладываю сверху, слегка промазываю майонезом.

Грибы мелко режу, лук измельчаю и обжариваю до готовности, даю остыть и выкладываю следующим слоем, снова добавляю немного майонеза. Сверху натираю желтки — получается аккуратная воздушная шапка. Убираю салат в холодильник на пару часов, чтобы пропитался, — и вкус становится еще ярче.

Получается тот самый салат, который выглядит просто, но всегда производит эффект.

Проверено редакцией
салаты
курица
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.