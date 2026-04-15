15 апреля 2026 в 13:05

Ужин без лишней возни — курица с рисом в духовке. Все смешал — и готово, а вкус как у плова

Это быстрый плов — спасительный рецепт, когда совсем нет времени стоять у плиты. Все делается в одной форме, без лишней посуды, а результат всегда радует — рис рассыпчатый, курица сочная и ароматная. Готовлю так уже много лет, и каждый раз получается идеально.

Продукты

Куриные окорочка — 1 кг, лук — 2 шт. (небольшие), морковь — 1 шт., рис — 300 г, вода — примерно 400–500 мл, сметана — 1 ст. л., соль, перец и специи для курицы — по вкусу, фольга.

Как готовить

Сначала перемешиваю курицу со сметаной, солью и специями — даю постоять хотя бы 10–15 минут. За это время нарезаю лук и натираю морковь, рис тщательно промываю до прозрачной воды.

В форму выкладываю лук, морковь и рис, все перемешиваю, немного солю и перчу. Сверху раскладываю курицу. Заливаю водой так, чтобы она покрывала рис примерно на сантиметр. Накрываю форму фольгой и делаю пару проколов, чтобы выходил пар.

Отправляю в духовку при 180 градусах примерно на 50 минут. Затем снимаю фольгу и допекаю еще около 20 минут до румяной корочки. Если нужно — подливаю немного воды.

Читайте также
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Общество
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Жарю картошку с рисом: подаю со сливочной подливой из курицы — небанальный гарнир и вкусный соус
Общество
Жарю картошку с рисом: подаю со сливочной подливой из курицы — небанальный гарнир и вкусный соус
Мну картошку прямо в мундире: модный жюльен в картофельной основе — простой и вкусный пирог
Общество
Мну картошку прямо в мундире: модный жюльен в картофельной основе — простой и вкусный пирог
Беру банку сметаны и куриную грудку: блюдо само томится в духовке, и получается нежная подлива
Общество
Беру банку сметаны и куриную грудку: блюдо само томится в духовке, и получается нежная подлива
Когда приелось мясо: готовим скумбрию в духовке — она удивляет с первого кусочка: запекаем в горчичном соусе — получается нежная и сочная
Общество
Когда приелось мясо: готовим скумбрию в духовке — она удивляет с первого кусочка: запекаем в горчичном соусе — получается нежная и сочная
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

