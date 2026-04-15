Ужин без лишней возни — курица с рисом в духовке. Все смешал — и готово, а вкус как у плова

Это быстрый плов — спасительный рецепт, когда совсем нет времени стоять у плиты. Все делается в одной форме, без лишней посуды, а результат всегда радует — рис рассыпчатый, курица сочная и ароматная. Готовлю так уже много лет, и каждый раз получается идеально.

Продукты

Куриные окорочка — 1 кг, лук — 2 шт. (небольшие), морковь — 1 шт., рис — 300 г, вода — примерно 400–500 мл, сметана — 1 ст. л., соль, перец и специи для курицы — по вкусу, фольга.

Как готовить

Сначала перемешиваю курицу со сметаной, солью и специями — даю постоять хотя бы 10–15 минут. За это время нарезаю лук и натираю морковь, рис тщательно промываю до прозрачной воды.

В форму выкладываю лук, морковь и рис, все перемешиваю, немного солю и перчу. Сверху раскладываю курицу. Заливаю водой так, чтобы она покрывала рис примерно на сантиметр. Накрываю форму фольгой и делаю пару проколов, чтобы выходил пар.

Отправляю в духовку при 180 градусах примерно на 50 минут. Затем снимаю фольгу и допекаю еще около 20 минут до румяной корочки. Если нужно — подливаю немного воды.