Эта запеканка с рисом и шпинатом спасла мой ужин, когда лень было готовить

Рисовая запеканка — это не скучно. Это сыр, шпинат и вустерский соус в одной форме. Попробуй — и забудешь про гарниры.

Ингредиенты

Рис коричневый отварной — 400 г, шпинат замороженный — 300 г, яйца — 3 шт., молоко — 200 мл, фета — 150 г, пармезан — 100 г, лук зеленый — 3 пера, тимьян сушеный — 1 ч. л., вустерский соус — 1 ст. л., соль — по вкусу, масло для формы — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала разморозил шпинат и отжал его руками — лишняя вода ни к чему. В миске взбил яйца с молоком, добавил зеленый лук, тимьян, вустерский соус и щепотку соли. Туда же отправил шпинат, раскрошенную фету и половину пармезана. Перемешал с отварным рисом. Смазал форму маслом, выложил массу и накрыл фольгой. Запекал 30 минут при 180 °C, затем снял фольгу, посыпал оставшимся пармезаном и дал еще 10–15 минут до золотистой корочки. Достал — и сразу на стол.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Правда, не ожидал, что вустерский соус так преобразит обычный рис. Запеканка получилась сочной, с хрустящей корочкой из пармезана, а внутри — нежная фета и зелень. Коричневый рис держит форму, не разваривается в кашу. Советую подавать с долькой лимона — кислинка оттенит сырность.