Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 09:21

Актуально на Пасху: салат с заправкой из вареных яиц — колбаса, огурчики и простота приготовления

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат особенно подходит на Пасху, когда остается много вареных яиц. Продукты самые простые, но за счет необычной заправки вкус получается намного интереснее обычного варианта с майонезом.

Ингредиенты: колбаса копченая — 300 г, огурцы свежие — 200 г, картофель — 200 г, яйца вареные — 2 шт., соль, перец, зелень — по вкусу.

Для заправки: яйца вареные — 2 шт., немного майонеза или сметаны — 3 ст. л., соль, перец, чеснок — щепотка.

Приготовление: колбасу нарежьте небольшими кубиками. Огурцы промойте, обсушите и тоже нарежьте. Картофель отварите заранее, остудите и нарежьте кубиком. Все ингредиенты сложите в миску.

Отдельно сделайте заправку: вареные яйца разомните вилкой до пасты, добавьте немного майонеза или сметаны и щепотку соли, перца и давленый чеснок. Масса должна получиться нежной и кремовой.

Добавьте заправку в салат и аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом, который готовят на Пасху в Германии. Фаршированная закуска из обычных продуктов.

Проверено редакцией
салаты
яйца
простой рецепт
закуска
Пасха
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приставы не нашли Ирину Шейк и списали ей долги
Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия
Армия России продолжила соблюдать пасхальное перемирие
Иран отверг требования США о вывозе обогащенного урана
На Западе указали на наивную гипотезу Вэнса на переговорах с Ираном
Бывший дипломат США раскрыл, почему у Ирана больше «козырей в рукаве»
Пожар унес жизни троих человек в Калининграде
Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC
В томских селах началась масштабная эвакуация из-за паводка
Лукашенко рассказал о потенциале ПВО для защиты государства
Мошенники придумали новый способ обмана детей
Куличи, яйца и богослужения: как встречали Пасху в России
Стало известно количество домов в Дагестане, которые остаются под водой
Губернатор Бали поблагодарил Россию за туристов
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Ровно 75 лет назад МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг»
В России нашли противодействие украинским БПЛА «Марсианин»
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Политолог допустил беспорядки в Венгрии по завершении выборов
Новая выходка ВСУ вызвала панику на Западе
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.