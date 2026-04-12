Актуально на Пасху: салат с заправкой из вареных яиц — колбаса, огурчики и простота приготовления

Этот салат особенно подходит на Пасху, когда остается много вареных яиц. Продукты самые простые, но за счет необычной заправки вкус получается намного интереснее обычного варианта с майонезом.

Ингредиенты: колбаса копченая — 300 г, огурцы свежие — 200 г, картофель — 200 г, яйца вареные — 2 шт., соль, перец, зелень — по вкусу.

Для заправки: яйца вареные — 2 шт., немного майонеза или сметаны — 3 ст. л., соль, перец, чеснок — щепотка.

Приготовление: колбасу нарежьте небольшими кубиками. Огурцы промойте, обсушите и тоже нарежьте. Картофель отварите заранее, остудите и нарежьте кубиком. Все ингредиенты сложите в миску.

Отдельно сделайте заправку: вареные яйца разомните вилкой до пасты, добавьте немного майонеза или сметаны и щепотку соли, перца и давленый чеснок. Масса должна получиться нежной и кремовой.

Добавьте заправку в салат и аккуратно перемешайте.

