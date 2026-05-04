04 мая 2026 в 07:33

Поджариваю печень с луком и мешаю с яйцами: паштет круче любой колбасы — вся семья обожает на завтрак

Простая печень превращается в насыщенную домашнюю намазку без лишних добавок. За счёт сливочного масла вкус получается мягким, без резкости, а отдельно обжаренный лук даёт лёгкую сладость.

Печень здесь не перемалывается в пасту, а нарезается мелко — поэтому текстура получается более «живой» и аппетитной.

Ингредиенты: куриная печень — 300 г, яйца — 8 шт., сливочное масло — 80–100 г, лук — 1 шт., горчица — 1 ст. л., паприка — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Печень очищаю от жилок. На сковороде растапливаю часть сливочного масла и обжариваю печень до румяной корочки, чтобы внутри она осталась сочной, убираю.

На этой же сковороде на сливочном масле обжариваю мелко нарезанный лук до мягкости и лёгкой золотистости. Печень режу кубиками.

Соединяю печень, лук и яйца в миске, добавляю горчицу, паприку, соль и перец, аккуратно перемешиваю.

Убираю в холодильник на 20–30 минут — паштет становится плотнее и вкус раскрывается.

Ольга Шмырева
