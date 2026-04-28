Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 18:00

Что приготовить из печени: три идеи от нежного паштета до горячей подливы

Что приготовить из печени: три идеи от нежного паштета до горячей подливы
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие хозяйки пасуют перед печенью. Она кажется капризной: то горчит, то становится сухой, как подошва. На самом деле секрет успеха прост: свежий продукт, правильная подготовка и точное время тепловой обработки. Мы поделимся тремя способами, которые превращают этот полезный субпродукт в деликатес.

Бефстроганов из говяжьей печени с шампиньонами

Это блюдо кажется сложным, а на деле проще жареной картошки. Возьмите 500 г говяжьей печени, 300 г свежих шампиньонов, 2 средние луковицы, 200 мл сметаны любой жирности, 100 мл воды, 2 столовые ложки муки, а также соль, перец по вкусу и масло для жарки.

Сначала освободите печень от тонких пленок и плотных протоков. Нарежьте ее брусочками длиной 5 см. Залейте холодным молоком на полчаса — этот старый прием убивает горечь и придает мякоти. Откиньте на дуршлаг, обсушите бумагой. Каждый кусочек обваляйте в муке, смешанной с перцем, но без соли. На раскаленной сковороде с маслом быстро обжарьте печень по минуте с каждой стороны, до румяной корочки, и сразу переложите на тарелку.

В той же сковороде обжарьте лук полукольцами, затем добавьте нарезанные пластинками шампиньоны. Жарьте на сильном огне, пока не выпарится грибной сок. Верните печень, влейте сметану и воду, перемешайте. Убавьте огонь, накройте крышкой и томите ровно 5 минут. Солите только в самом конце. Подавайте с картофельным пюре.

  • Совет: если после закипания соус кажется жидким, добавьте еще одну ложку муки, разведенную в двух ложках холодной воды.

Бефстроганов из говяжьей печени с шампиньонами Бефстроганов из говяжьей печени с шампиньонами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нежный паштет из куриной печени с луковой карамелью

Этот паштет подходит к праздничному столу — он исчезает первым. Возьмите 400 г куриной печени, 2 крупные луковицы, 100 г сливочного масла, 50 мл коньяка (можно без него), 1 веточку свежего тимьяна, соль и белый перец по вкусу.

Печень промойте, обрежьте все лишнее, обсушите. На сковороде растопите половину масла, выложите печень и жарьте на сильном огне ровно по две минуты с каждой стороны — внутри она должна остаться чуть розовой. Шумовкой переложите печень в чашу блендера. В ту же сковороду добавьте оставшееся масло и нарезанный полукольцами лук. Убавьте огонь до минимума. Томите лук, постоянно помешивая, 20 минут, пока он не станет мягким и не приобретет густой янтарный цвет. Добавьте к луку коньяк и тимьян, дайте спирту выпариться за минуту.

Соедините лук с печенью, пробейте блендером до полной однородности. Добавьте соль, перец, еще раз включите блендер. Готовый паштет переложите в стеклянную банку, разровняйте поверхность и залейте растопленным сливочным маслом — это создаст защитный слой и продлит жизнь паштету до недели.

  • Совет: для пикантной нотки добавьте в паштет 5 ядер грецких орехов и щепотку молотого мускатного ореха.

Нежный паштет из куриной печени с луковой карамелью Нежный паштет из куриной печени с луковой карамелью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свиная печень, запеченная с перцем и розмарином в фольге

Те, кто не любит свиную печень за грубоватую текстуру, просто не пробовали готовить ее правильно. Возьмите 500 г свиной печени, 2 сладких перца (красный и желтый для красоты), 1 луковицу, 4 дольки чеснока, 3 веточки розмарина, крупную соль и свежемолотый перец по вкусу.

Печень очистите от пленок, нарежьте кусками толщиной в два пальца. Залейте молоком, добавив чайную ложку пищевой соды, и оставьте на целый час. Слейте, промойте, обсушите. Перец нарежьте квадратами, лук — толстыми полукольцами. На листе фольги (лучше взять два слоя для прочности) выложите печень, сверху распределите овощи, чеснок разрежьте пополам, добавьте веточки розмарина.

Сбрызните оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. Герметично заверните фольгу, оставив немного воздуха внутри. Запекайте при 200 градусах 20 минут. Затем аккуратно разверните фольгу (осторожно, пар!), увеличьте жар до 220 градусов и держите еще 5 минут, чтобы печень подзолотилась. Подавайте прямо в фольге или выложите на теплое блюдо.

  • Совет: свиная печень требует более долгого замачивания, чем говяжья. Не пренебрегайте содой — она творит чудеса, разрыхляя волокна.

Свиная печень, запеченная с перцем и розмарином в фольге Свиная печень, запеченная с перцем и розмарином в фольге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сделать любую печень идеальной: памятка от шефа

Покупайте печень только охлажденную, не замороженную. Она должна пахнуть сладко, без аммиачных нот.

Перед готовкой обязательно удалите все пленки и протоки.

Замачивание в молоке работает для говяжьей и свиной печени, куриную достаточно обсушить.

Обжаривайте печень партиями, не скучивая на сковороде — иначе она начнет тушиться, а не жариться.

Не солите вначале, иначе выделится сок и печень станет резиновой. Готовность проверяйте по надрезу: розоватая середка — это нормально для печени, она еще дойдет в горячем соусе.

Если пережарите — будет безвозвратно сухо.

Ранее мы рассказали про три рецепта пирога, которые удивят гостей

Читайте также
Шарлотка: три рецепта яблочного пирога, который всегда получается
Семья и жизнь
Шарлотка: три рецепта яблочного пирога, который всегда получается
3 рецепта с творожным сыром: готовится просто, а получается как в ресторане
Семья и жизнь
3 рецепта с творожным сыром: готовится просто, а получается как в ресторане
Топ-10 продуктов, богатых витамином А: для зрения, кожи и иммунитета
Семья и жизнь
Топ-10 продуктов, богатых витамином А: для зрения, кожи и иммунитета
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
Общество
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
Печень готовлю по-новому: добавила два ингредиента — и от тарелок отбоя нет. Вкусно с пюре и макаронами
Общество
Печень готовлю по-новому: добавила два ингредиента — и от тарелок отбоя нет. Вкусно с пюре и макаронами
простые рецепты
быстрые рецепты
печень
паштеты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский блогер «обалдел» от уникальной услуги на вокзале в США
Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК
«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов
Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе
В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну
Международные структуры обвинили в замалчивании преступлений против СМИ РФ
Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат
Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах
Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы
На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта
Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых
Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной
Анджелина Джоли может столкнуться с пугающим заболеванием
Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы
В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ
Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств
Экс-главу крупной букмекерской компании отправили в колонию
Экс-депутат Рады ответил, как можно ускорить победу России в СВО
«Нет пределов глупости»: Латвию высмеяли за решение запретить русские имена
«Как пушечное мясо»: Захарова дала один совет Мерцу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.