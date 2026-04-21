Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 12:00

Тарт с необычной начинкой: три рецепта пирога, которые удивят гостей

Подписывайтесь на нас в MAX

Тарт — это открытый пирог, который любят за хрустящее песочное тесто и бесконечное разнообразие начинок. Но если вы устали от классических кремовых и фруктовых версий, пора заглянуть в мир неожиданных сочетаний. Мы подобрали три рецепта, которые сломают стереотипы. Вы приготовите тарт с карамелизованным луком и голубым сыром — пикантный и ароматный. Освоите тарт с печеной тыквой, козьим сыром и тимьяном — нежный и осенний. А также удивите гостей тартом с грушей и горгонзолой на медовой основе — идеальный баланс сладости и благородной горечи.

Тарт с карамелизованным луком и голубым сыром

Этот тарт станет звездой фуршета или уютного ужина с бокалом красного вина, но не забудьте, что более бокала пить опасно для здоровья.

Для теста смешайте 150 г муки, 75 г холодного сливочного масла, щепотку соли по вкусу и 3 столовые ложки ледяной воды. Замесите быстро, скатайте шар, уберите в холодильник на час. Раскатайте, выложите в форму, наколите вилкой. Выпекайте при 180 градусах 10 минут.

Для начинки нарежьте 5 крупных луковиц тонкими полукольцами. В сковороде растопите 50 г сливочного масла и 1 ложку оливкового, обжаривайте лук на медленном огне 40 минут до мягкой карамели. Добавьте 1 столовую ложку бальзамического уксуса и 1 чайную ложку коричневого сахара. Выложите карамелизованный лук на тарт, сверху раскрошите 100 г голубого сыра с плесенью (дорблю или горгонзола). Запекайте 10 минут. Подавайте теплым с руколой.

  • Калорийность на 100 г — 280 ккал.

Тарт с печеной тыквой, козьим сыром и тимьяном

Этот тарт согревает изнутри. Для теста используйте тот же песочный рецепт, что и в первом варианте. Для начинки запеките 300 г тыквы, нарезанной кубиками, с одной столовой ложкой оливкового масла и веточкой тимьяна при 200 градусах до мягкости, около 20 минут. Разомните тыкву вилкой в пюре. В отдельной миске смешайте 2 яйца, 100 мл сливок, соль и перец по вкусу. На предварительно выпеченную основу выложите тыквенное пюре, залейте яично-сливочной смесью. Сверху раскрошите 150 г мягкого козьего сыра без корки. Посыпьте свежими листиками тимьяна. Выпекайте при 160 градусах 25 минут. Тарт получается кремовым, с легкой кислинкой сыра и сладостью тыквы.

  • Калорийность на 100 г — 250 ккал.

Тарт с грушей и горгонзолой на медовой основе

Необычное сочетание сладкой груши и солоноватового сыра покоряет с первого кусочка. Приготовьте песочное тесто по базовому рецепту, но добавьте в него 1 столовую ложку меда вместо сахара. Выпеките основу. Для начинки смешайте 200 г рикотты, 100 г горгонзолы, 1 яйцо и 2 г черного перца. Выложите на тарт. Две спелые груши нарежьте тонкими дольками, красиво уложите сверху, слегка вдавливая. Сбрызните медом. Выпекайте при 170 градусах 20 минут. Подавайте чуть теплым или комнатной температуры.

  • Калорийность на 100 г — 300 ккал.

Полезные советы для идеального тарта

Песочное тесто не любит долгого замеса — чем быстрее, тем нежнее.

  • Перед выпечкой основы обязательно наколите дно вилкой, чтобы не вздувалось.

  • Начинку не перегревайте, иначе тесто станет влажным.

  • Тарты с сыром лучше нарезать полностью остывшими.

  • Храните в холодильнике, но перед подачей дайте постоять при комнатной температуре.

Экспериментируйте с начинками: вяленые томаты с пармезаном, шпинат с фетой, слива с розмарином. Тарт — это полет фантазии. Приятного аппетита!

Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.