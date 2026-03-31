Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 19:30

Тунец как стейк: учимся жарить рыбу, чтобы она таяла во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие боятся готовить рыбу дома, особенно такую благородную, как тунец. И совершенно напрасно. Стейк из тунца — это тот редкий случай, когда чем меньше вмешательства, тем лучше результат. Главное правило здесь — не передержать. Если вы привыкли прожаривать рыбу до состояния «всегда готово», тунец ответит вам сухостью и резиновой текстурой. Настоящий шедевр получается, когда внутри остается нежная, почти сырая сердцевина, напоминающая хороший стейк из говядины средней прожарки. Это блюдо достойно лучших ресторанов, но приготовить его на собственной кухне проще, чем кажется.

Начните с выбора правильного тунца. Вам понадобится свежий или качественный замороженный стейк толщиной около трех сантиметров, весом примерно 200–250 г на порцию. Разморозку проводите медленно, в холодильнике, чтобы сохранить структуру волокон. Достаньте рыбу из холодильника за полчаса до готовки, чтобы она согрелась до комнатной температуры. Промокните стейки бумажным полотенцем насухо — лишняя влага помешает образованию аппетитной корочки. С обеих сторон щедро посолите крупной морской солью и поперчите свежемолотым черным перцем по вкусу.

В сковороде с толстым дном разогрейте две столовые ложки оливкового масла первого отжима. Масло должно быть горячим, но не дымиться. Выложите стейк и жарьте на сильном огне ровно 1,5 минуты с одной стороны. За это время образуется румяная, почти хрустящая корочка. Переверните и жарьте еще 1,5 минуты с другой стороны. Если вы любите степень прожарки medium rare, этого достаточно. Для medium увеличьте время до 2 минут с каждой стороны. Боковые стороны можно подержать на сковороде по 10 секунд, чтобы они тоже схватились.

Готовый стейк снимите с огня и дайте ему отдохнуть минуты 3–4 на разделочной доске, накрыв фольгой. Это обязательный этап: соки равномерно распределятся внутри, и рыба будет сочной. Подавайте с лимонным соком, свежими овощами или салатом из руколы. Классическое сочетание — с тонкими ломтиками фенхеля, апельсиновой цедрой и оливками. Никаких сложных соусов не нужно, тунец самодостаточен.

  • Совет: чтобы корочка получилась особенно эффектной, перед жаркой обваляйте стейк в смеси соли, перца и слегка присыпьте мукой или кукурузным крахмалом. Это создаст тонкую, ломкую поверхность, которая защитит рыбу от пересушивания. И никогда не используйте маринад на основе кислоты дольше 15 минут — лимонный сок или уксус начнут «варить» рыбу еще до сковороды.

  • Пищевая ценность на порцию (200 г стейка): калорийность: 280 ккал, белки: 40 г, жиры: 12 г, углеводы: 0 г.

Ранее мы поделились рецептом курицы с хрустящей корочкой без масла.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
рыба
жареная пища
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.