Сочная внутри, хрустящая снаружи: лучший рецепт курицы на сковороде

Сочная внутри, хрустящая снаружи: лучший рецепт курицы на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие уверены, что идеальная хрустящая корочка на курице получается только во фритюре или в духовке с конвекцией. Но обычная сковорода с толстым дном способна на такое же волшебство, если знать несколько простых правил. Куриные ножки, приготовленные этим способом, выходят с такой аппетитной, ломкой шкуркой, что ее хруст слышен за столом, а мясо внутри остается сочным и нежным.

Возьмите 6 куриных ножек, примерно по 150 г каждая. Лучше всего охлажденные, а не замороженные — так текстура будет плотнее. Тщательно промокните каждую ножку бумажным полотенцем, уделяя особое внимание коже. Если оставить влагу, курица будет не жариться, а тушиться. Оставьте ножки на столе на 15 минут, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Холодное мясо при попадании на сковороду резко понижает температуру масла, и корочка не схватывается.

Приготовьте сухую панировочную смесь. В миске соедините 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сладкой паприки, 0,5 чайной ложки сушеного чеснока и столько же сушеного лука, а также щепотку свежемолотого черного перца по вкусу. Крахмал здесь работает лучше муки: он создает более тонкую и хрустящую корочку, которая не размокает даже под соусом. Обваляйте каждую ножку в этой смеси со всех сторон, слегка встряхивая излишки.

Секрет идеально хрустящей корочки на куриных ножках без духовки и фритюра Секрет идеально хрустящей корочки на куриных ножках без духовки и фритюра Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла — по 2 столовые ложки каждого. Сливочное масло дает аромат и румянец, а растительное не дает ему гореть. Масло должно быть хорошо разогрето, почти до дымка. Выложите ножки, но не все сразу, а в один слой, с небольшими промежутками. Если сковорода маленькая, жарьте в два захода. На сильном огне обжаривайте 5 минут, не трогая и не переворачивая. Затем переверните лопаткой и жарьте еще 4 минуты с другой стороны.

После этого убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 10 минут. Этот этап нужен, чтобы мясо пропеклось внутри до косточки. Если у вас есть кулинарный термометр, температура внутри бедра должна достичь 75 градусов. За 2 минуты до готовности снимите крышку и снова увеличьте огонь, чтобы вернуть хруст коже. Подавайте горячими, с дольками лимона и свежей зеленью. Такие ножки хороши и с картофельным пюре, и с гречкой, и просто с ломтиком свежего хлеба.

  • Совет: если хотите получить корочку с пряным акцентом, добавьте в панировочную смесь чайную ложку сушеного розмарина или тимьяна. А чтобы ножки были особенно сочными, за час до готовки замаринуйте их в кефире с солью и перцем — кислая среда размягчит волокна, и мясо буквально будет отходить от кости.

  • Пищевая ценность на порцию (2 ножки): калорийность — 380 ккал, белки — 32 г, жиры — 26 г, углеводы — 4 г.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить идеальный теплый салат из креветок.

Оксана Головина
О. Головина
