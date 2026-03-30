Готовим идеальный теплый салат из креветок: быстро и вкусно!

Готовим идеальный теплый салат из креветок: быстро и вкусно!
Многие ошибочно полагают, что салат с морепродуктами обязательно должен быть холодным. Но на самом деле самые яркие вкусы раскрываются, когда креветки еще хранят тепло сковороды, а свежие овощи лишь слегка согреваются от их присутствия.

Начнем с главного героя — креветок. Вам понадобится 400 г крупных тигровых или королевских креветок, очищенных от панциря, но с сохраненным хвостиком для эстетики. Обсушите их бумажным полотенцем, чтобы при обжарке они не тушились, а именно жарились до румяной корочки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и добавьте 2 зубчика чеснока, слегка раздавленных плоской стороной ножа. Чеснок отдаст маслу свой аромат, но гореть не должен.

Выложите креветки в один слой и жарьте на сильном огне ровно по 1,5 минуты с каждой стороны. В конце влейте столовую ложку лимонного сока и бросьте веточку тимьяна. Снимите с огня и дайте креветкам остыть в ароматном масле.

Пока креветки отдыхают, займемся основой. Возьмите 2 спелых авокадо, но не перезревших, чтобы они держали форму. Разрежьте их пополам, удалите косточку и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Сбрызните лимонным соком сразу же, чтобы мякоть не потемнела. Листья салата — идеально подойдет смесь руколы и шпината или нежный ромэн — выложите на большое плоское блюдо, создавая воздушную подушку, чтобы они покрывали тарелку. Сверху хаотично, но красиво разложите кубики авокадо, половинки черри (около 200 г) и тонкие ломтики одной красной луковицы, предварительно замаринованной в смеси лимонного сока и соли на 10 минут.

Теперь самое важное — заправка. Смешайте в небольшой миске сок одного апельсина и одного лимона, добавьте столовую ложку дижонской горчицы, чайную ложку меда и 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима. Взбейте вилкой до эмульсии, посолите и поперчите свежемолотым белым перцем по вкусу. Выложите теплые креветки поверх салата, полейте заправкой и подавайте немедленно. Тепло креветок слегка прогреет зелень, а цитрусовая нотка освежит и свяжет все компоненты в единое целое.

  • Совет: никогда не пережаривайте креветки. Как только они свернулись в плотные колечки и стали непрозрачными, а края начали золотиться — снимайте. Пересушенная креветка напоминает резину, а нежное мясо должно буквально таять во рту. И еще: для этого салата не используйте замороженный коктейль из мелких креветок, только крупные экземпляры с плотной текстурой.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 2 порции). Калорийность: 420 ккал. Белки: 28 г. Жиры: 32 г. Углеводы: 12 г.

Ранее мы рассказали о том, что приготовить из крабовых палочек.

Читайте также
Чипсы без вреда: готовим яблочные кружочки с корицей в аэрогриле
Семья и жизнь
Чипсы без вреда: готовим яблочные кружочки с корицей в аэрогриле
Секрет идеальной красной рыбы в духовке: запекаем на подушке из апельсинов
Семья и жизнь
Секрет идеальной красной рыбы в духовке: запекаем на подушке из апельсинов
Постный и вкусный — да, так бывает: попробуйте салат с красной фасолью
Семья и жизнь
Постный и вкусный — да, так бывает: попробуйте салат с красной фасолью
Печень по-корейски — выше всяких похвал. Ароматная, сочная и с пикантной остринкой, оценят все
Общество
Печень по-корейски — выше всяких похвал. Ароматная, сочная и с пикантной остринкой, оценят все
Цезарь, которого вы еще не пробовали: креветки и пармская ветчина
Семья и жизнь
Цезарь, которого вы еще не пробовали: креветки и пармская ветчина
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Пугачева поздравила единственную внучку с 14-летием
Захарова обратилась к сторонам конфликта в Персидском заливе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

