Готовим идеальный теплый салат из креветок: быстро и вкусно!

Многие ошибочно полагают, что салат с морепродуктами обязательно должен быть холодным. Но на самом деле самые яркие вкусы раскрываются, когда креветки еще хранят тепло сковороды, а свежие овощи лишь слегка согреваются от их присутствия.

Начнем с главного героя — креветок. Вам понадобится 400 г крупных тигровых или королевских креветок, очищенных от панциря, но с сохраненным хвостиком для эстетики. Обсушите их бумажным полотенцем, чтобы при обжарке они не тушились, а именно жарились до румяной корочки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и добавьте 2 зубчика чеснока, слегка раздавленных плоской стороной ножа. Чеснок отдаст маслу свой аромат, но гореть не должен.

Выложите креветки в один слой и жарьте на сильном огне ровно по 1,5 минуты с каждой стороны. В конце влейте столовую ложку лимонного сока и бросьте веточку тимьяна. Снимите с огня и дайте креветкам остыть в ароматном масле.

Пока креветки отдыхают, займемся основой. Возьмите 2 спелых авокадо, но не перезревших, чтобы они держали форму. Разрежьте их пополам, удалите косточку и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Сбрызните лимонным соком сразу же, чтобы мякоть не потемнела. Листья салата — идеально подойдет смесь руколы и шпината или нежный ромэн — выложите на большое плоское блюдо, создавая воздушную подушку, чтобы они покрывали тарелку. Сверху хаотично, но красиво разложите кубики авокадо, половинки черри (около 200 г) и тонкие ломтики одной красной луковицы, предварительно замаринованной в смеси лимонного сока и соли на 10 минут.

Теперь самое важное — заправка. Смешайте в небольшой миске сок одного апельсина и одного лимона, добавьте столовую ложку дижонской горчицы, чайную ложку меда и 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима. Взбейте вилкой до эмульсии, посолите и поперчите свежемолотым белым перцем по вкусу. Выложите теплые креветки поверх салата, полейте заправкой и подавайте немедленно. Тепло креветок слегка прогреет зелень, а цитрусовая нотка освежит и свяжет все компоненты в единое целое.

Совет: никогда не пережаривайте креветки. Как только они свернулись в плотные колечки и стали непрозрачными, а края начали золотиться — снимайте. Пересушенная креветка напоминает резину, а нежное мясо должно буквально таять во рту. И еще: для этого салата не используйте замороженный коктейль из мелких креветок, только крупные экземпляры с плотной текстурой.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 2 порции). Калорийность: 420 ккал. Белки: 28 г. Жиры: 32 г. Углеводы: 12 г.

Ранее мы рассказали о том, что приготовить из крабовых палочек.