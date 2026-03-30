Аэрогриль творит чудеса: курица с хрустящей корочкой без масла

Многие уверены, что аэрогриль годится только для разогрева замороженной пиццы или приготовления картошки фри. Но на самом деле этот компактный помощник способен на куда более изящные вещи. Главное его достоинство — мощная циркуляция горячего воздуха, которая создает эффект жарки во фритюре, но почти без масла. Куриные бедра в аэрогриле получаются с такой румяной, ломкой корочкой, что ни один духовой шкаф не сравнится, а внутри мясо остается сочным и нежным. И готовятся они вдвое быстрее, чем в обычной духовке.

Возьмите 4 куриных бедра без кости, но с кожей — кожа нам нужна, она станет главной «фишкой» блюда. Обсушите их бумажными полотенцами насухо, это обязательное условие. В миске смешайте 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки свежемолотого черного перца, 1 чайную ложку сушеного розмарина и цедру одного лимона. Этой смесью щедро натрите бедра со всех сторон, особенно тщательно втирая в кожу. Оставьте мариноваться на столе на 15 минут, пока аэрогриль разогревается до 200 градусов.

Никакого масла добавлять не нужно, разве что слегка сбрызнуть решетку, чтобы мясо не прилипло. Выложите бедра кожей вверх на решетку или в корзину аэрогриля, оставляя небольшое расстояние между кусками для свободной циркуляции воздуха. Готовьте при 200 градусах 20 минут, затем проверьте готовность. Кожа должна стать темно-золотистой, пузырчатой и хрустящей, а сок, вытекающий при проколе мяса, — прозрачным. Если хотите более интенсивную корочку, добавьте еще 5 минут, но следите, чтобы не пересушить.

Пока курица готовится, можно приготовить простой соус: смешайте 100 г густого йогурта с 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и щепоткой соли по вкусу. Подавайте бедра горячими, полив лимонным соком и посыпав свежим розмарином. Они хороши и с овощным гарниром, и просто с ломтиком свежего хлеба. Аэрогриль сделал всю тяжелую работу, вам осталось только наслаждаться результатом.

Совет: если хотите получить особенно хрустящую корочку, за полчаса до готовки натрите кожу смесью соли и разрыхлителя — это старый трюк шефов. Разрыхлитель слегка подсушивает поверхность, и при жарке она становится не просто хрустящей, а почти стеклянной. Но и без этого курица получится превосходно.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 4 бедра): Калорийность: 320 ккал. Белки: 28 г, Жиры: 22 г, Углеводы: 1 г.

