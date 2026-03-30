Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 20:30

Аэрогриль творит чудеса: курица с хрустящей корочкой без масла

Аэрогриль творит чудеса: курица с хрустящей корочкой без масла. Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие уверены, что аэрогриль годится только для разогрева замороженной пиццы или приготовления картошки фри. Но на самом деле этот компактный помощник способен на куда более изящные вещи. Главное его достоинство — мощная циркуляция горячего воздуха, которая создает эффект жарки во фритюре, но почти без масла. Куриные бедра в аэрогриле получаются с такой румяной, ломкой корочкой, что ни один духовой шкаф не сравнится, а внутри мясо остается сочным и нежным. И готовятся они вдвое быстрее, чем в обычной духовке.

Возьмите 4 куриных бедра без кости, но с кожей — кожа нам нужна, она станет главной «фишкой» блюда. Обсушите их бумажными полотенцами насухо, это обязательное условие. В миске смешайте 1 чайную ложку соли, 0,5 чайной ложки свежемолотого черного перца, 1 чайную ложку сушеного розмарина и цедру одного лимона. Этой смесью щедро натрите бедра со всех сторон, особенно тщательно втирая в кожу. Оставьте мариноваться на столе на 15 минут, пока аэрогриль разогревается до 200 градусов.

Никакого масла добавлять не нужно, разве что слегка сбрызнуть решетку, чтобы мясо не прилипло. Выложите бедра кожей вверх на решетку или в корзину аэрогриля, оставляя небольшое расстояние между кусками для свободной циркуляции воздуха. Готовьте при 200 градусах 20 минут, затем проверьте готовность. Кожа должна стать темно-золотистой, пузырчатой и хрустящей, а сок, вытекающий при проколе мяса, — прозрачным. Если хотите более интенсивную корочку, добавьте еще 5 минут, но следите, чтобы не пересушить.

Пока курица готовится, можно приготовить простой соус: смешайте 100 г густого йогурта с 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и щепоткой соли по вкусу. Подавайте бедра горячими, полив лимонным соком и посыпав свежим розмарином. Они хороши и с овощным гарниром, и просто с ломтиком свежего хлеба. Аэрогриль сделал всю тяжелую работу, вам осталось только наслаждаться результатом.

  • Совет: если хотите получить особенно хрустящую корочку, за полчаса до готовки натрите кожу смесью соли и разрыхлителя — это старый трюк шефов. Разрыхлитель слегка подсушивает поверхность, и при жарке она становится не просто хрустящей, а почти стеклянной. Но и без этого курица получится превосходно.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 4 бедра): Калорийность: 320 ккал. Белки: 28 г, Жиры: 22 г, Углеводы: 1 г.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
гриль
курица
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое полицейских в Дагестане получили огнестрельные ранения при потасовке
Иран хочет взимать плату за проход Ормузского пролива
Зеленский рвется разблокировать Ормузский пролив
В небе над Брянской областью сбили десятки БПЛА
США захотели оплатить бомбежку Ирана из кармана арабских партнеров
Россияне будут работать по 12 часов? Предложение Дерипаски, мнение Онищенко
Стало известно, как США будут решать судьбу танкеров с нефтью для Кубы
Эксперт назвал замену микрозаймам в случае закрытия МФО
ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню дронов над регионами России
Россия и Иран продолжат сотрудничество в торгово-экономической сфере
Спасший ребенка в Подмосковье мужчина отверг предложение матери малыша
Раскрыт страшный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова
Telegram решили разблокировать в России? Последние новости, инсайды
Уют без усилий: как интерьер начинает работать сам
Раскрыта пикантная подробность о мертвой паре из Подольска
«Жизненные уроки»: Диброва о скандальных делах Лерчек и Блиновской
Шварценеггер удивился приятному сюрпризу в Северной Ирландии
«Нравственный камертон»: Елена Ханга назвала своего гуру
Россиянка получила 12 лет колонии за перевод 2 тыс. рублей
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.