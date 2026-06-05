Путин заявил о крупнейшей структурной трансформации в мире

Мир сейчас переживает крупнейшую структурную трансформацию, заявил президент страны Владимир Путин на ПМЭФ. Вместе с тем он добавил, что Россия остается открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. По его словам, РФ видит, какие потрясения испытывают энергетические рынки и как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке.

Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки — и есть гармоничный путь развития, — отметил он.

До этого глава российского государства заявил, что Петербургский международный экономический форум посетили представители более 130 стран мира. Он также поприветствовал участников, отметив, что зал полон.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил на полях ПМЭФ, что другим странам не стоит пытаться испытать на себе решимость России защищаться всеми способами. По его словам, к этому совету надо отнестись максимально серьезно.