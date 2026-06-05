«Зал заполнен»: Путин указал на огромное число участников ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2026 году посетили представители более 130 стран мира, заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания. Глава государства поприветствовал участников, обратив внимание на то, что зал полон.

Зал заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает ПМЭФ. <...> Санкт-Петербург вновь принимает руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов. В этом году [они приехали] из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей, — подчеркнул российский лидер.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ПМЭФ наглядно показал — разговоры об изоляции России не соответствуют действительности. Она обратила внимание на большое число тематических сессий и дискуссионных площадок, а также на заметную активность гостей и делегаций.

До этого стало известно, что модератором пленарной сессии ПМЭФ будет журналистка из Индии Гита Мохан. Она занимает должности исполнительного редактора и ведущей канала India Today, а также специализируется на внешнеполитических и международных новостях.