ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 16:32

«Зал заполнен»: Путин указал на огромное число участников ПМЭФ

Путин заявил, что ПМЭФ посетили представители более 130 стран

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургский международный экономический форум в 2026 году посетили представители более 130 стран мира, заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания. Глава государства поприветствовал участников, обратив внимание на то, что зал полон.

Зал заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает ПМЭФ. <...> Санкт-Петербург вновь принимает руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов. В этом году [они приехали] из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей, — подчеркнул российский лидер.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ПМЭФ наглядно показал — разговоры об изоляции России не соответствуют действительности. Она обратила внимание на большое число тематических сессий и дискуссионных площадок, а также на заметную активность гостей и делегаций.

До этого стало известно, что модератором пленарной сессии ПМЭФ будет журналистка из Индии Гита Мохан. Она занимает должности исполнительного редактора и ведущей канала India Today, а также специализируется на внешнеполитических и международных новостях.

Власть
Россия
Владимир Путин
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист объяснил, зачем нужно мягкое ослабление рубля
«Не запомниться не может»: президент Абхазии поделился эмоциями от ПМЭФ
Силуанов рассказал, что ему больше всего запомнилось после сессии с Путиным
Губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ не оставляют ЗАЭС в покое
Дело о гибели Нади на штыре забора закрыто: почему Бастрыкин требует доклад
От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ
На ПМЭФ обсудили повышение эффективности продвижения НКО в цифровой среде
ВСУ учинили взрыв в порту Румынии, Глызину запретили танцевать: что дальше
«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС
«Могли получать»: Путин рассказал, помогала ли Россия Ирану в войне с США
Тропические ночи, ливни, грозы и жара до +30: погода в Москве в конце лета
Путин раскрыл свое отношение к конфликту между Ираном и США
В АСИ назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ
«Мало что получается»: Путин о попытках Украины создавать собственные дроны
Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа
Покушение с аспирином и труп в колодце: главные ЧП недели
Узбекистан не станет ограничиваться одной российской АЭС
На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов
Развод с молодым мужем, суд за сына, «Холоп-3»: как живет Мария Миронова
«В Киеве не знали, что ли?»: Путин назвал дату перехода ЛНР под контроль РФ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.