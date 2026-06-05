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05 июня 2026 в 13:34

Даже теща просит добавки к этим блинчикам с суфле из горбуши — вот мой рецепт невероятного ужина

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про скучные блины с творогом — я покажу, как сделать блинчики, от которых у гурманов челюсть отвалится. Час возни — и на столе блюдо, которое сметут подчистую.

Ингредиенты

Молоко — 400 мл, мука — 200 г, яйца — 4 шт., масло сливочное — 50 г, масло растительное — для жарки, соль — по вкусу, горбуша — 300 г, лук — 1 шт., лавровый лист — 1 шт., мука — 30 г, сыр — 100 г, сливки — 200 мл, белки — 2 шт.

Как готовлю

Сначала замешиваю тесто из молока, желтков, белков, муки и соли, даю ему отдохнуть 20 минут, пока жарю тонкие блинчики. Тем временем варю горбушу с луком и лавровым листом в молоке, процеживаю. Делаю соус: жарю муку на масле, вливаю молоко, варю до густоты. Смешиваю с сыром, рыбой и желтками, взбиваю блендером.

Самое сложное — аккуратно вмешать взбитые белки, чтобы суфле не осело. Укладываю начинку в блинчики в формочках, поливаю сливками с сыром и запекаю 15 минут при 190 °C. Подаю горячими — гости сходят с ума.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Оно того стоило! Самое сложное было не перебить белки — я чуть не перестарался, но вовремя остановился. В итоге суфле получилось пышным и нежным, а блинчики — тонкими, без дырочек. Вкус — гармония сливочности горбуши и легкой солености сыра. Моя жена, которая обычно не фанат рыбы, съела три штуки и попросила рецепт. Совет: не жалейте лаврового листа при варке рыбы — он дает тот самый аромат, который сводит с ума.

Проверено редакцией
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