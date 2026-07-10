Экс-футболиста сборной Франции допросили по делу об отмывании денег Le Parisien: экс-футболиста Самира Насри допросили по делу об отмывании денег

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанном с наркоторговлей, сообщает издание Le Parisien. В четверг 9 июля спортсмен провел около 10 часов под стражей в офисе парижской полиции.

Насри допрашивался в рамках судебного расследования, в котором фигурируют обвинения во ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ в составе организованной группы. По информации источника издания, допрос связан с его предыдущей работой управляющим ночного клуба во французском городе Иври-сюр-Сен. На текущий момент футболист был освобожден без предъявления официальных обвинений.

Самир Насри завершил профессиональную карьеру в 2021 году, в составе сборной Франции он сыграл 41 матч, забив пять голов. Кроме того, хавбек завоевывал титулы двукратного победителя Кубка английской лиги и чемпионата Англии, а также обладателя Суперкубка страны. В своей карьере он выступал за клубы «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», а также «Севилья», «Антальяспор», «Вест Хэм» и «Андерлехт».

Ранее в Бангкоке задержали российского владельца бара в Паттайе. Полиция подозревает его в причастности к схеме по отмыванию денег для международной преступной группировки.