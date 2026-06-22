Россиянина задержали в Таиланде за отмывание денег мафии Российского бизнесмена заподозрили в отмывании денег мафии в Таиланде

Российского предпринимателя задержали в Бангкоке по подозрению в отмывании денег для международной преступной группировки через принадлежащий ему бар в Паттайе, сообщает Telegram-канал Mash. Всего под стражей находятся десять человек, среди которых граждане Таиланда, США, Китая.

Задержание произведено 17 июня. Следователи считают, что предприниматель получал комиссионные за каждую проведенную транзакцию. В числе обвиняемых значится еще один россиянин, который, по версии следствия, аккумулировал денежные средства на своей банковской карте.

Помимо легализации преступных доходов, задержанным инкриминируют хищение, преступный сговор и несанкционированный доступ к компьютерным данным. Общий ущерб по делу составляет 15 млн рублей (эквивалент 7 миллионов бат). Расходы на защиту для бизнесмена могут достичь еще 7 млн рублей.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию Мьянмы, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке. Она помогала ему в заманивании людей в кол-центры, вместе они за полгода заработали 3 млн рублей.