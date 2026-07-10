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10 июля 2026 в 05:20

В России начал действовать новый стандарт одного вида маркировки

Роскачество: в России заработал новый стандарт экомаркировки

Александр Чумак Александр Чумак Фото: : Владимир Астапкович / РИА Новости /АНО «Дирекция международных программ»
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В России начал действовать новый стандарт в области экологической маркировки, заявил NEWS.ru заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак. По его словам, нововведение направлено на борьбу с ложными заявлениями об экологичности товаров.

Начал действовать стандарт в области экомаркировки, его разработало Роскачество совместно с Экологическим союзом. Документ направлен на борьбу с ложными заявлениями об экологичности товаров и на формирование прозрачных правил для производителей, ретейла и потребителей. Новый ГОСТ — это национальная версия международного стандарта, устанавливающая единые принципы для любых экозаявлений о продукции, — пояснил Чумак.

По его словам, ключевые положения нового ГОСТа включают в себя строгие требования к достоверности и прозрачности. Эксперт отметил, что документ вводит прямой запрет на использование неконкретных формулировок, таких как «экологически чистый» или «зеленый», если они не подкреплены соответствующими подтверждениями.

Что входит в ключевые положения ГОСТа об экомаркировке? Первое — это требования к достоверности, прозрачности и доказательной базе заявлений. Второе — запрет на неконкретные формулировки, например «экологически чистый» или «зеленый» без подтверждения. Третье — правила для сравнительных заявлений и раскрытия вспомогательной информации. Экологическая коммуникация рассматривается не как маркетинговый тезис, а как результат системной работы. Хотя ГОСТ носит добровольный характер, он создает методическую основу для бизнеса, снижения регуляционных рисков и взаимодействия с госорганами, — заключил Чумак.

Ранее в Росстандарте сообщили, что новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать в России с 1 января 2027 года. По данным ведомства, требования к напитку закреплены в ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия».

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