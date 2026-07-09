Трачу 5 минут на начинку, и кабачки исчезают со стола моментально: фаворит каждого лета

Эта закуска из кабачков — фаворит каждого лета. А всего-то нужно потратить считаные минуты на начинку. Попробуйте, и у вас больше не встанет вопрос о том, куда деть кабачки.

Вам понадобится: 2 кабачка, 1 помидор, 200 г крабовых палочек, 1 плавленый сырок, 2 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока и соль по вкусу. Нарежьте кабачки шайбами толщиной около сантиметра, щедро посолите и оставьте на 15 минут, чтобы они пустили сок. Затем промокните кабачки полотенцем и по желанию либо запеките в духовке при 200 градусах 15 минут, либо обжарьте на сковороде. Сделайте начинку: мелко-мелко нарежьте помидор кубиками, крабовые палочки и плавленый сырок потрите на терке, смешайте все с майонезом, добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите. Получившуюся массу выложите горкой на каждую кабачковую шайбу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить эту закуску из кабачков. Закуска оказалась хороша как для семейного ужина, так и для встречи гостей. Любители хрустящей корочки могут перед жаркой обмакнуть кабачки в муку или панировочные сухари.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в сыре — завтрак или ужин, который готовится сам.