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09 июля 2026 в 16:40

Посетителей ТЦ в центре Петербурга эвакуировали из-за пожарной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Всех посетителей и персонал торгового центра «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали, сообщил Telegram-канал «78 Новости». Поводом стала сработавшая пожарная тревога.

По предварительным свидетельствам очевидцев, очаг возможного возгорания мог находиться на крыше исторического здания ТЦ. На место инцидента уже прибыли городские экстренные службы. В настоящее время специалисты выясняют точные причины и обстоятельства задымления.

Предварительно, возгорание произошло на сцене театра имени Комиссаржевской. Запланированный на 19:00 спектакль «Месяц в деревне» был отменен. Пожару также был присвоен второй ранг сложности.

Ранее сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. На месте происшествия загорелись деревянные поддоны, инцидент случился на улице Фермерской, 1а. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове. Позже на тушение были отправлены дополнительные пожарные наряды.

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