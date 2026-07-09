Пожару в театре Комиссаржевской присвоили второй ранг

Пожару в административном здании театра имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге присвоен второй ранг сложности, сообщило ГУ регионального МЧС России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания в настоящий момент устанавливается.

В административном здании происходит горение обстановки, площадь уточняется. В 16:14 ранг пожара повышен до номера 2, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба заведения сообщила, что в театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге началось возгорание. В результате был отменен показ спектакля «Месяц в деревне» 9 июля. Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Из здания вывели артистов и сотрудников. По их словам, они не видели прямого возгорания.

До этого пожарная тревога сработала в торговом центре «Пассаж» в Санкт-Петербурге. Из здания экстренно эвакуировали весь персонал и посетителей. Очаг возгорания мог находиться на крыше исторического здания торгового центра. Специалисты выясняют детали произошедшего.