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09 июля 2026 в 17:04

Пожару в театре Комиссаржевской присвоили второй ранг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожару в административном здании театра имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге присвоен второй ранг сложности, сообщило ГУ регионального МЧС России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания в настоящий момент устанавливается.

В административном здании происходит горение обстановки, площадь уточняется. В 16:14 ранг пожара повышен до номера 2, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба заведения сообщила, что в театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге началось возгорание. В результате был отменен показ спектакля «Месяц в деревне» 9 июля. Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Из здания вывели артистов и сотрудников. По их словам, они не видели прямого возгорания.

До этого пожарная тревога сработала в торговом центре «Пассаж» в Санкт-Петербурге. Из здания экстренно эвакуировали весь персонал и посетителей. Очаг возгорания мог находиться на крыше исторического здания торгового центра. Специалисты выясняют детали произошедшего.

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