В петербургском театре вспыхнул пожар В театре имени Комиссаржевской произошло возгорание

Возгорание произошло в театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости пресс-служба культурного заведения. В результате был отменен показ спектакля «Месяц в деревне» 9 июля. Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения.

В театре произошло возгорание, люди эвакуированы. Работают пожарные, — заявили в пресс-службе.

Из здания вывели артистов и сотрудников. По их словам, они не видели прямого возгорания.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Северной столице, сообщение на пульт дежурного поступило в 16:10. Пожар охватил площадь в 50 кв. м. Ему присвоили второй ранг сложности.

К 16:48 возгорание удалось локализовать. В тушении приняли участие семь единиц техники и 35 пожарных. Пока нет сведений о пострадавших.

Ранее в торговом центре «Пассаж» в Санкт-Петербурге сработала пожарная тревога. Из здания экстренно эвакуировали весь персонал и посетителей. Очаг возгорания мог находиться на крыше исторического здания торгового центра. Специалисты выясняют детали произошедшего.