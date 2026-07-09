Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:53

Пьяный лихач устроил сразу два ДТП в Бурятии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Улан-Удэ 36-летний водитель Honda Civic в состоянии алкогольного опьянения устроил сразу два ДТП в Октябрьском районе, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на МВД по республике. Одна из аварий произошла с участием ребенка.

По данным правоохранителей, сперва автомобилист столкнулся с Honda Fit на улице Жердева и скрылся с места ДТП. Затем лихач врезался в Toyota Passo. В результате второй аварии медицинская помощь понадобилась водителю последней из машин и его 14-летнему пассажиру.

Ранее пьяного водителя, который сбил женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержали на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что он не пытался скрыться.

До этого в Павлово-Посадском городском округе пьяный мужчина за рулем автомобиля Toyota Noah насмерть сбил 10-летнего ребенка на квадроцикле. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Регионы
Бурятия
ДТП
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.