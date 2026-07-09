Пьяный лихач устроил сразу два ДТП в Бурятии

В Улан-Удэ 36-летний водитель Honda Civic в состоянии алкогольного опьянения устроил сразу два ДТП в Октябрьском районе, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на МВД по республике. Одна из аварий произошла с участием ребенка.

По данным правоохранителей, сперва автомобилист столкнулся с Honda Fit на улице Жердева и скрылся с места ДТП. Затем лихач врезался в Toyota Passo. В результате второй аварии медицинская помощь понадобилась водителю последней из машин и его 14-летнему пассажиру.

Ранее пьяного водителя, который сбил женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержали на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что он не пытался скрыться.

До этого в Павлово-Посадском городском округе пьяный мужчина за рулем автомобиля Toyota Noah насмерть сбил 10-летнего ребенка на квадроцикле. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но спасти его не удалось.