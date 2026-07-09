Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:10

Лавров встретился с президентом Мозамбика

Лавров провел переговоры с главой Мозамбика Шапу в Мапуту

Сергей Лавров и президент Мозамбика Даниэл Шапу Сергей Лавров и президент Мозамбика Даниэл Шапу Фото: max.ru/MID_Russia*
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу в столице республики Мапуту. Как отметил Шапу, политические и дипломатические отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне. По его словам, которые приводит РИА Новости, на переговорах планируется обсудить укрепление связей в области торговли и технологий.

Спасибо большое за то, что вы здесь, — обратился президент Мозамбика к главе российской дипломатии, открывая встречу.

Ранее сообщалось, что в программе визита также запланированы переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. Предстоящие контакты станут продолжением российско-мозамбикского диалога на уровне внешнеполитических ведомств. Предыдущий визит главы МИД России в Мозамбик состоялся в мае 2023 года.

До этого Лавров посетил Аддис-Абебу в рамках визита в Эфиопию, который является частью его турне по африканским странам. В последний раз российский министр был в Эфиопии в июле 2022 года. Поездка Лаврова предоставила возможность подробно обсудить перспективы сотрудничества в рамках объединения стран.

Власть
Мозамбик
МИД
Сергей Лавров
переговоры
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.