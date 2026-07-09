Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу в столице республики Мапуту. Как отметил Шапу, политические и дипломатические отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне. По его словам, которые приводит РИА Новости, на переговорах планируется обсудить укрепление связей в области торговли и технологий.

Спасибо большое за то, что вы здесь, — обратился президент Мозамбика к главе российской дипломатии, открывая встречу.

Ранее сообщалось, что в программе визита также запланированы переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. Предстоящие контакты станут продолжением российско-мозамбикского диалога на уровне внешнеполитических ведомств. Предыдущий визит главы МИД России в Мозамбик состоялся в мае 2023 года.

До этого Лавров посетил Аддис-Абебу в рамках визита в Эфиопию, который является частью его турне по африканским странам. В последний раз российский министр был в Эфиопии в июле 2022 года. Поездка Лаврова предоставила возможность подробно обсудить перспективы сотрудничества в рамках объединения стран.