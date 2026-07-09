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09 июля 2026 в 17:29

Россия готова поддержать одну африканскую страну в борьбе с терроризмом

Лавров: Россия поддержит Мозамбик в борьбе с терроризмом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия готова поддержать обращение Мозамбика по оказанию помощи в устранении террористической угрозы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом африканского государства Даниэлем Шапу. Стороны обсудили, как можно помочь Мозамбику устранить террористов на севере страны, передает ТАСС. Мероприятие прошло в столице республики Мапуту.

Еще одно направление на предстоящий период в наших отношениях стратегического партнерства — это совместная борьба с терроризмом. Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны, — заявил Лавров.

Министр иностранных дел России посетил африканское государство в рамках своего турне по континенту. До этого он побывал в Эфиопии и Нигере. Во время своего пребывания в Мозамбике Лавров проведет совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел страны Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Ранее глава российского МИД провел переговоры с президентом Нигера Абдурахманом Чиани. Встреча прошла в столице государства Ниамее.

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