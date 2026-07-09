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09 июля 2026 в 17:04

Двоих крымчан осудят за вымогательство 3 млн рублей у знакомого

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Крыму двое 21-летних жителей Ялты предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве 3 млн рублей у знакомого, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на СК России. В отношении них также завершили уголовные дела по статьям о вовлечении несовершеннолетней в преступную деятельность и незаконном обороте специальных технических средств.

По данным следствия, молодые люди установили скрытую видеокамеру в квартире на улице Кирова в Ялте, где пострадавший встретился с девушкой. Затем фигуранты изготовили видеозапись интимного характера с целью шантажа их знакомого.

Преступную схему пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы по их делу уже направили в суд.

Ранее в Москве суд отправил под домашний арест 16-летнюю сообщницу автоподставщиков, проходящую по делу о вымогательстве. Обвиняемая свою вину не признала.

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