«Они не на фронте»: в Крыму ответили на слова Буданова о затяжном конфликте

«Они не на фронте»: в Крыму ответили на слова Буданова о затяжном конфликте Константинов: Буданов кормится за счет воинственных заявлений в адрес России

Украинская правящая верхушка получает крупные финансовые вознаграждения за регулярные агрессивные высказывания в адрес России, заявил РИА Новости председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Таким образом он прокомментировал недавнее резонансное заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о готовности вести боевые действия на протяжении многих лет.

Конечно, они готовы воевать, они же не на фронте, у них над головами не летает. А простых украинцев, которых каждый день отлавливают на улицах и кидают на фронт, никто ни о чем не спрашивает, — констатировал политик.

Помимо этого, руководитель регионального парламента обратил особое внимание на то, что современная Украина полностью лишилась возможности вести независимый государственный курс. По его словам, Киев уже очень давно утратил законное право самостоятельно определять как свою внутреннюю, так и внешнюю политику. В завершение Константинов добавил, что украинские власти сегодня попросту не способны принимать суверенные геополитические решения, поскольку субъектной Украины в ее прежнем понимании больше не существует.

Ранее Буданов заявил, что Украина и Россия могут возобновить отношения примерно через 10 лет. По его словам, это однозначно произойдет, на что указывает история. Он выразил надежду, что обе стороны будут взвешенны в подходах.