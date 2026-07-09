«Мы стараемся»: игрок «Спартака» заявил о намерениях биться за чемпионство Футболист Маркиньос: «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» может бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил «Чемпионату» полузащитник красно-белых Маркиньос. Бразильский игрок назвал российский чемпионат очень сложным. Новый сезон РПЛ начнется 26 июля.

Мы всегда работаем, стараемся стать лучше. Каждый матч, каждый месяц играем чуть лучше. Я уже здесь два года. За это время выиграли один титул. Конечно же, надеюсь, выиграем еще. На мой взгляд, да — готовы. Вполне можем бороться за чемпионство, — сказал Маркиньос.

Ранее бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что болеет за сборную Испании на чемпионате мира. Он считает эту команду фаворитом четвертьфинального матча против Бельгии.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. Начало игры в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер. В 1/8 финала Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия разгромила США (4:1).