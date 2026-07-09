«Циничный расчет»: зампред ВРНС о вербовке российской молодежи через любовь

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал защитить молодежь от вербовки украинскими спецслужбами через построение романтических отношений. В беседе с NEWS.ru он отметил, что действия СБУ по вовлечению пособницы теракта обещаниями продолжения романа с куратором, вскрытые в материалах ФСБ, представляют собой страшную картину «духовного разложения».

То, что мы увидели в материалах ФСБ, как пособницу теракта завербовали обещанием продолжения романа с куратором, это не просто оперативная сводка. Это страшная картина духовного разложения, которое украинские спецслужбы и их западные кураторы привносят в нашу жизнь. Любовь — одно из самых чистых чувств. Она была превращена в инструмент шантажа и предательства. Это не просто преступление против государства, но против человеческой души. Молодые люди, оказавшиеся в зоне риска, должны знать: их вовлекают в преступную деятельность через ложные чувства. Это не любовь, а циничный расчет. За ним стоит только смерть и разрушение. Настоящая любовь — это не шантаж и не преступление, а верность и жертвенность. Будьте бдительны, — высказался Иванов.

По его мнению, Киев утратил способность побеждать на поле боя, поэтому переходит к тактике точечного террора и готовит диверсии против военнослужащих. Он отметил, что за такой деятельностью стоят не только украинские, но и западные спецслужбы.

Мы видим, как киевский режим, проигрывая на фронте, переходит к тактике точечного террора. На Украине готовят диверсии против военнослужащих РФ, используют наших же граждан, обманывая их, втягивая в преступные схемы. И за этим стоят не только украинские спецслужбы, но и западные кураторы, которые поставляют оружие, информацию, технологии, — заключил Иванов.

Ранее в ФСБ России сообщили, что сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Минобороны РФ, обещая продолжение романа с куратором. Россиянка была вовлечена в противоправную деятельность в 2024 году через мессенджер.