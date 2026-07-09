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09 июля 2026 в 18:24

В СВОП ответили, когда завершится освобождение Красного Лимана

Член СВОП Гагин: Россия освободит Красный Лиман в ближайшие дни

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России освободят Красный Лиман в ближайшие дни, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин. Однако, по его словам, командование ВСУ до сих пор не отдало приказ об отступлении своих войск.

Красный Лиман можно сравнить по значимости с Константиновкой. Это достаточно крупный населенный пункт. На этом участке фронта ВСУ до сих пор не получили приказа о системном отступлении, чтобы спасти жизни хотя бы кого-то. В очередной раз мы видим отношение украинского режима к своему личному составу: их давно списали. Им не добавляют ни патриотизма, ни воли к победе. Группировка противника и гарнизон лишены тылового обеспечения и ротации, личный состав устал. Они оказывают сопротивление, но оно достаточно вялое. Это говорит, что буквально в ближайшие дни населенный пункт будет освобожден, — заявил Гагин.

Он подчеркнул, что Красный Лиман играет ключевую роль в стратегическом плане, так как служил важным логистическим узлом, в котором находились склады, обеспечивающие снабжение украинских войск на данном участке фронта. По словам члена СВОП, утрата этого населенного пункта может существенно навредить ВСУ.

Ранее полковник запаса ЛНР Виталий Киселев заявил, что командование ВСУ прекратило эвакуацию раненых с передовых позиций. По его словам, эта тенденция наблюдается на нескольких направлениях, включая Запорожское, Ореховское, Днепропетровское и Краснолиманское.

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